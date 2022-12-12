Почему люди дают имена машинам: объяснение психиатра

Поведение не считается болезнью

В том, что человек иногда дает имена неодушевленным предметам, с которыми контактирует ежедневно, нет ничего странного – так он выстраивает вокруг себя более комфортную среду. Об этом рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

Тем не менее, специалист отметил, что такое поведение больше свойственно детям. Они склонны одушевлять предметы, давать им имена и разговаривать с ними. И сохранение этого во взрослом возрасте может говорить об инфантильности.

"Если все хорошо работает, человек считает, что автомобиль его "любит". Ему приятно сознавать, что машина, на которой он ездит и которая ему нравится, отвечает ему "взаимностью"", – рассказал он.

Поломка, напротив, воспринимается человеком как предательство. Но в таком поведении нет ничего критичного, если оно не приобретает слишком выраженную форму как случаи, когда люди начинали жениться на неодушевленных предметах.

Психиатр полагает, что в будущем тенденция к одушевлению предметов будет нарастать из-за развития искусственного интеллекта и производства роботизированной техники.