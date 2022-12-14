Почему не стоит добавлять молоко в кофе и чай

Почему не стоит добавлять молоко в кофе и чай
Фото: unsplash.com
Сочетание оказывает может уменьшить пользу от напитка

Многие не представляют себе жизнь без кружки кофе или чая в течение дня – причем с обязательным добавлением молока. Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, это сочетание оказывает на организм двойственный эффект.

Кофеин способен задерживать всасывание кальция организмом. Молочный продукт, напротив, этот эффект минимизирует. 

"С другой стороны, и кофе, и чай, особенно зеленый, содержат много полифенолов. Это антиоксиданты, которые оказывают положительное воздействие на организм", – заявила она.

Диетолог отметила, что благодаря этим веществам удается замедлить старение, уменьшается риск появления деменции, а также болезней ССС. Зеленый чай дополнительно препятствует развитию воспалительных процессов в организме.

Однако добавление молока в напиток мешает полезным свойствам проявить себя в полной мере. Лучший способ получить максимум для своего здовровья – чередовать употребление кофе и чая с молоком и без. Допустимая норма – четыре кружки в день.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВС РФ нанесли тяжелый удар по ВСУ

Российские войска взяли под контроль важную трассу

На Украине выдали новую версию инцидента с крейсером "Москва"

В Киеве уверяют, что попали по кораблю "Нептуном"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей