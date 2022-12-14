Почему не стоит добавлять молоко в кофе и чай

Сочетание оказывает может уменьшить пользу от напитка

Многие не представляют себе жизнь без кружки кофе или чая в течение дня – причем с обязательным добавлением молока. Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, это сочетание оказывает на организм двойственный эффект.

Кофеин способен задерживать всасывание кальция организмом. Молочный продукт, напротив, этот эффект минимизирует.

"С другой стороны, и кофе, и чай, особенно зеленый, содержат много полифенолов. Это антиоксиданты, которые оказывают положительное воздействие на организм", – заявила она.

Диетолог отметила, что благодаря этим веществам удается замедлить старение, уменьшается риск появления деменции, а также болезней ССС. Зеленый чай дополнительно препятствует развитию воспалительных процессов в организме.

Однако добавление молока в напиток мешает полезным свойствам проявить себя в полной мере. Лучший способ получить максимум для своего здовровья – чередовать употребление кофе и чая с молоком и без. Допустимая норма – четыре кружки в день.