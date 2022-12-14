Как перевести деньги из России в Казахстан на фоне санкций?

После ухода платежных систем Visa и MasterCard из России, перевести деньги в Казахстан стало сложно. Если в конце марта и начале апреля 2022 года было всего несколько способов, то сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Авторы новостей Костаная рассказали, какие есть способы перевода денег из РФ в РК.

Перевод денег из России в Казахстан через системы переводов

Если нет времени открывать карту и заводить электронный кошелек для перевода денег в Казахстан, воспользуйтесь системой быстрых переводов. Отправить средства из РФ в РК можно через:

Юнистрим.

Золотую Корону.

Контакт.

Более подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.

Юнистрим

Для перевода денег вам не придется открывать карту или заводить счет. Достаточно перейти на официальный сайт и выбрать страну для отправки денег. В нашем случае – Казахстан. После этого указываем сумму и выбираем валюту: тенге, доллары и рубли. Последующий алгоритм действий для перевода выглядит так.

Заполняете анкету.

Указываете контактные данные получателя и его телефон.

Заполняете данные на себя, указываете телефон.

В анкете нужно будет указать паспортные сведения.

Внимательно заполните все поля, согласитесь на перевод и нажмите соответствующую кнопку. Деньги поступят в течение 15 минут. Чтобы снять деньги в Казахстане, нужно будет взять с собой удостоверение или паспорт, а также телефон, на который поступит номер перевода. Комиссию оплачивает отправитель – от 0,95% от суммы перевода.

Золотая Корона

Этот способ быстрых переводов в РК пользуется большей популярностью. Это связано с тем, что деньги можно получить не только в банке, но и отправить прямо на свою казахстанскую банковскую карту. Например, в РК практически у каждого есть карта Каспий Голд, на которую и можно будет отправить перевод. Чтобы выполнить платеж из РФ в РК через систему Золотая Корона, сделайте следующее.

Зайдите на сайт или установите приложение.

Выберите страну для отправки, укажите сумму и валюту.

Заполните анкету, укажите номер телефона получателя.

Отправьте деньги.

Средства поступают почти мгновенно, а получателю на телефон придет смс о пополнении счета. Для снятия денег нужно будет пойти с удостоверением в любой банк, который сотрудничает с Золотой Короной. Но проще всего установить приложение на смартфон и вывести деньги на карту казахстанского банка. Комиссию платит отправитель – от 99 руб.

Контакт

Этот способ перевода денег в РК пользуется меньшей популярностью. Дело в том, что в Казахстане только Нурбанк позволяет обналичить деньги. Процесс отправки аналогичный предыдущим способам. Заходите на сайт, заполняете анкету, указываете данные для отправки, платите комиссию. Деньги поступают на счет в течение 10 минут. В Казахстане получатель должен будет предъявить удостоверение в Нурбанк.

Перевод с карты на карту

Проще всего в Казахстане открыть карту Сбербанка, который в РК переименовали в Береке Банк. Функционал остался прежний. Для отправки денег пользователь в РК должен открыть карту МИР Береке Банка. Чтобы перевести средства из РФ, сделайте следующее.

Зайдите в личный кабинет Сбербанка.

Выберите пункт перевода денег за рубеж.

Укажите страну Казахстан из списка.

Выберите перевод по номеру телефона.

Отправьте деньги.

Комиссия от 30 руб.

Таким способом можно перевести в РК до 1,5 млн руб. в месяц

Вывод на Киви кошелек

Для перевода денег можно воспользоваться электронным кошельком Киви. Но для этого отправитель и получатель должны получить статус профессионального кошелька. В России это сделать проще, достаточно заполнить анкету, выслать скан-копию паспорта и в течение двух недель пройдете верификацию личности, сможете получать и отправлять деньги.

В Казахстане во многих городах нет офиса Киви, поэтому для получения профессионального статуса нужно идти на почту. Предварительно установите приложение Киви на мобильное устройство. На почте возьмите электронной талон на услугу идентификации Киви и дождитесь очереди. Оператор запросит удостоверение и попросит продиктовать код, который вам отправят через приложение. После этого пройдете верификацию и сможете получать деньги из России и наоборот. Стоимость услуги в Казахстане составляет 600 тенге.