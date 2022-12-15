Российскую туристку ужаснуло поведение кубинцев на отдыхе

Российскую туристку ужаснуло поведение кубинцев на отдыхе
Фото: Peter Zimmermann/ZB/www.globallookpress.com
Женщина осталась недовольна отпуском

Жительница России Светлана решила отправиться в отпуск на Кубу вместе с мужем. О своих впечатлениях от отдыха она рассказала на канале "Тонкости туризма". 

Женщина отметила, что полет на остров дался ей тяжело – пришлось провести 15 часов в большом дискомфорте. Она остановилась в отеле на Варадеро – закрытой кубинской деревне, которая больше ориентирована на туристов, а местные жители живут там не очень хорошо. В самом населенном пункте много заброшенных домов, население живет очень бедно и с презрением относится к США, хотя именно американцы построили там какую-то более нормальную инфраструктуру.

Туристку возмутило, что люди живут в условиях несменяемости власти, жуткой цензуры, им не хватает пропитания и товаров первой необходимости. Вокруг много преступности и проституции.

"Жалко людей, и отдыхать в окружении всего этого не очень хочется, какой-то пир во время чумы", – заявила она.

Больше всего ее возмутило поведение местных жителей, которые тоже периодически позволяют себе отдых в отелях. По ее словам, они спокойно ходят по пляжу голышом, устраивают развратные танцы и ведут себя вызывающе на публике. Туристка уверяет, что так ведут себя большинство кубинцев, даже если они отдыхают вместе с детьми.

Источник: Тонкости туризма ✓ Надежный источник
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