Путин предупредил о вероятном закрытии программы льготной ипотеки

Пока ее решили продлить еще на два года

Программу льготного ипотечного кредитования в России собираются закрывать. Но резко делать этого не будут, сообщил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Пока льготные ипотеки будут выдавать до 1 июля 2024 года. Соответствующее поручение отдал глава страны правительству, передает "Радио 1". Но это также будет включать в себя рост ипотечной ставки с 7 до 8%.