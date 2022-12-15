Путин предупредил о вероятном закрытии программы льготной ипотеки

Пока ее решили продлить еще на два года

Программу льготного ипотечного кредитования в России собираются закрывать. Но резко делать этого не будут, сообщил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Пока льготные ипотеки будут выдавать до 1 июля 2024 года. Соответствующее поручение отдал глава страны правительству, передает "Радио 1". Но это также будет включать в себя рост ипотечной ставки с 7 до 8%. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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