Возраст подкачал: наделавшего лужу президента страшно опозорили

Конфуз главнокомандующего увидели все

С 71-летним главой Южного Судана Салвой Кииром произошел неприятный инцидент – во время исполнения гимна он обмочился. Конфуз президента засняли журналисты, которые позже опубликовали ролик в соцсетях, тем самым страшно опозорив пожилого мужчину.

На опубликованных кадрах видно, что лидер стоит в толпе народа в серовато-синем костюме. Он внимательно слушает гимн, держа руку на грудине, пока по его ноге плавно стекает струйка. В какой-то момент он обращает внимание на странные ощущения и замечает под собой лужу.

Сразу после публикации инцидента власти Южного Судана заявили, что произошедшее с президентом было "крайним актом патриотизма". По их словам, Киир страдает от мочекаменной болезни. Перед ним стоял выбор либо сходить в туалет, либо выслушать гимн. Он выбрал второе.