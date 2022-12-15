Сбежавший из переноски кот месяц прожил в аэропорту Домодедово

Питомца никак не могли разыскать

В ноябре во время путешествия в аэропорту Домодедово кот Смоки случайно выбежал из своей переноски. Тогда найти его не смогли – хозяйке запретили делать это самостоятельно из соображений безопасности, поручив все местным работникам. Спустя месяц им все же удалось обнаружить пропажу.

Найденного кота отвели к местным ветеринарам, которые по чипу установили, что питомец является тем самым Смоки, передает МИР 24. Чем все это время питалось животное – неизвестно.

В Домодедово пояснили, что хозяйка уже забрала кота и отвезла домой.