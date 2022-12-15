Жителям ЛНР запретили пить алкоголь на Новый год

Купить такую продукцию в ближайшее время они не смогут

Врио главы ЛНД Леонид Пасечник издал указ, согласно которому на прифронтовых территориях республики нельзя продавать алкогольные напитки. Он вступил в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до особого распоряжения, из-за чего местные жители не смогут выпить в Новый год.

Военный эксперт Алексей Колесников в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" напомнил, что указом президента в новых регионах ввели военное положение, поэтому ничего удивительного в том, что там могут принимать подобные меры, нет. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ядерная угроза: Запад содрогнулся от четкого сигнала из России

За рубежом внимательно следят за происходящими в нашей стране событиями

Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти

Американская техника уже не поможет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей