Жителям ЛНР запретили пить алкоголь на Новый год

Купить такую продукцию в ближайшее время они не смогут

Врио главы ЛНД Леонид Пасечник издал указ, согласно которому на прифронтовых территориях республики нельзя продавать алкогольные напитки. Он вступил в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до особого распоряжения, из-за чего местные жители не смогут выпить в Новый год.

Военный эксперт Алексей Колесников в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" напомнил, что указом президента в новых регионах ввели военное положение, поэтому ничего удивительного в том, что там могут принимать подобные меры, нет.