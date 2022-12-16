Какие фрукты и овощи бесполезно съедать зимой

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Несмотря на приход зимы, магазины заполнены различными фруктами и овощами на любой выбор. Человек может выбрать все, что пожелает. Однако врачи предупреждают: некоторые продукты могут оказаться абсолютно бесполезными, или даже вредными для здоровья.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что зимой многие овощи и фрукты теряют свои полезные свойства. В первую очередь, из-за особенностей хранения. Поэтому могут стать совершенно безвкусными.
Лучше всего в зиму храняться картофель, свекла, морковь, репа и лук. А вот помидоры, огурцы, шпинат, клубнику и некоторые сорта яблок лучше исключить.
Дело в том, что у большинства из них есть четкая сезонность. Выращенные в тепличных условиях не имеют достаточного количества витаминов, либо в них много стимуляторов, которые бывают опасны для человека.
Врач посоветовал есть фрукты и овощи, которые считаются зимними. А летние употреблять только замороженные.
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