Какие фрукты и овощи бесполезно съедать зимой

Некоторые из них могут даже оказаться вредными

Несмотря на приход зимы, магазины заполнены различными фруктами и овощами на любой выбор. Человек может выбрать все, что пожелает. Однако врачи предупреждают: некоторые продукты могут оказаться абсолютно бесполезными, или даже вредными для здоровья.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что зимой многие овощи и фрукты теряют свои полезные свойства. В первую очередь, из-за особенностей хранения. Поэтому могут стать совершенно безвкусными.

Лучше всего в зиму храняться картофель, свекла, морковь, репа и лук. А вот помидоры, огурцы, шпинат, клубнику и некоторые сорта яблок лучше исключить.

Дело в том, что у большинства из них есть четкая сезонность. Выращенные в тепличных условиях не имеют достаточного количества витаминов, либо в них много стимуляторов, которые бывают опасны для человека.

Врач посоветовал есть фрукты и овощи, которые считаются зимними. А летние употреблять только замороженные.