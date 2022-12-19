Что изменится для россиян с 2023 года

Новые правила коснуться социальной сферы

Со следующего года малоимущие семьи с детьми будут получать единое социальное пособие. Оно будет положено тем, у кого доход ниже одного прожиточного минимума. Размер выплат будет составлять 50,75% или 100% от размера пособия в регионе.

Также с 2023 года увеличатся выплаты для беременных с низким доходом, а родители смогут оформить маткапитал вне зависимости от очередности рождения ребенка, передает "Пятый канал". 

С января нового года в силу вступит указ президента, согласно которому минимальный размер МРОТ будет повышен до 15 669 рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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