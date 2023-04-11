Россиянам советуют не брать отпуск на майские праздники

Месяц считается не самым удачным для этого

Юрист Олег Бабич утверждает, что отпуск в период маских праздников – не самый лучший вариант. Как правило, россияне идут на такой ход, чтобы продлить себе выходные, но с финансовой точки зрения это не выгодно.

Он напомнил, что чем больше в месяце праздников или выходных, тем меньше будет сумма отпускных. В этой связи хуже всего брать отпуск в январе и мае, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в "длинный" календарный месяц, когда мало праздников",

– предупредил он россиян.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
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