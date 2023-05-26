Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу

Технические службы отрегулировали системы аттракциона

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ вновь открыто для посетителей. Его работу приостанавливали 26 мая, но уже возобновили, сообщили в пресс-службе аттракциона.

Ранее в пятницу, 26 мая, стало известно о том, что колесо обозрения не работает. Как выяснилось, сбой дала система климат-контроля в кабинах: из-за жаркой солнечной погоды она показала некорректные значения температуры воздуха. В связи с этим техническая служба аттракциона приняла решение временно приостановить прием посетителей.

"Аттракцион продолжил работу после того, как систему климат-контроля отрегулировали",

– сообщили "Москве 24" в пресс-службе.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" было открыто на ВДНХ 10 сентября 2022 года. Это самое большое колесо обозрения в Европе. Его высота составляет 140 м, а время одного оборота – 18,5 минут. Часть кабинок оборудованы прозрачным полом.