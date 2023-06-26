Стало известно местонахождение Пригожина после мятежа

Глава ЧВК молчал двое суток

Евгений Пригожин уже прибыл в Белоруссию. Его заметили в столице республики. Источники утверждают, что сейчас глава ЧВК "Вагнер" находится в отеле Green City. Подтверждения этой информации не было.

После субботы, когда бойцов вывели из Ростова-на-Дону, Пригожин перестал выходить на связь. Однако близкие к нему осведомители заявляли, что с бизнесменом все хорошо, но в данный момент он находится в пути. Они пообещали, что интервью он даст после того, как прибудет в Белоруссию.

Согласно договоренности по урегулированию мятежа, уголовное преследование в отношении главы ЧВК в России должны прекратить, вагнеровцев амнистируют и все подразделения совместно с командиром отправят в Белоруссию. Чем при этом будут заниматься бойцы в Кремле не прояснили.

Как стало известно ранее, до сих пор продолжается следствие в отношении Евгения Пригожина – дело пока не было приостановлено. Хотя правоохранители настаивают, что для этого было слишком мало времени.