Стало известно местонахождение Пригожина после мятежа

Стало известно местонахождение Пригожина после мятежа
Фото: соцсети
Глава ЧВК молчал двое суток

Евгений Пригожин уже прибыл в Белоруссию. Его заметили в столице республики. Источники утверждают, что сейчас глава ЧВК "Вагнер" находится в отеле Green City. Подтверждения этой информации не было.

После субботы, когда бойцов вывели из Ростова-на-Дону, Пригожин перестал выходить на связь. Однако близкие к нему осведомители заявляли, что с бизнесменом все хорошо, но в данный момент он находится в пути. Они пообещали, что интервью он даст после того, как прибудет в Белоруссию.

Согласно договоренности по урегулированию мятежа, уголовное преследование в отношении главы ЧВК в России должны прекратить, вагнеровцев амнистируют и все подразделения совместно с командиром отправят в Белоруссию. Чем при этом будут заниматься бойцы в Кремле не прояснили.

Как стало известно ранее, до сих пор продолжается следствие в отношении Евгения Пригожина – дело пока не было приостановлено. Хотя правоохранители настаивают, что для этого было слишком мало времени.

Источник: Telegram • Требует проверки
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