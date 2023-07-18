Пострадавшую на Крымском мосту девочку решили удочерить

Подросток останется с родственниками

Ребенка погибшей во время теракта на Крымском мосту супружеской пары планирует взять к себе сестра погибшей. Об этом женщина рассказала в интервью Московскому комсомольцу.

В результате инцидента 14-летняя девочка осталась сиротой. Сейчас она находится под присмотром специалистов, которые пытаются помочь ей справиться с пережитым стрессом. К ней в палату никого не подпускают из-за крайне тяжелого состояния.

Тетя ребенка утверждает, что в данный момент находится в Керчи, чтобы оформить все необходимые документы для похорон. До тех пор забрать тела они не имееют право, как и подать документы об опеке.

"Мы точно ее удочерим. Но сейчас главное ее здоровье", – рассказала родственица девочки.



Согласно официальным данным, в результате теракта погибло только два человека. Подростка доставили в медучереждение с помощью санавиации.