Пострадавшую на Крымском мосту девочку решили удочерить

Пострадавшую на Крымском мосту девочку решили удочерить
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Подросток останется с родственниками

Ребенка погибшей во время теракта на Крымском мосту супружеской пары планирует взять к себе сестра погибшей. Об этом женщина рассказала в интервью Московскому комсомольцу.

В результате инцидента 14-летняя девочка осталась сиротой. Сейчас она находится под присмотром специалистов, которые пытаются помочь ей справиться с пережитым стрессом. К ней в палату никого не подпускают из-за крайне тяжелого состояния.

Тетя ребенка утверждает, что в данный момент находится в Керчи, чтобы оформить все необходимые документы для похорон. До тех пор забрать тела они не имееют право, как и подать документы об опеке.

"Мы точно ее удочерим. Но сейчас главное ее здоровье", – рассказала родственица девочки.

Согласно официальным данным, в результате теракта погибло только два человека. Подростка доставили в медучереждение с помощью санавиации.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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