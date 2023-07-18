Пострадавшую на Крымском мосту девочку решили удочерить

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Ребенка погибшей во время теракта на Крымском мосту супружеской пары планирует взять к себе сестра погибшей. Об этом женщина рассказала в интервью Московскому комсомольцу.
В результате инцидента 14-летняя девочка осталась сиротой. Сейчас она находится под присмотром специалистов, которые пытаются помочь ей справиться с пережитым стрессом. К ней в палату никого не подпускают из-за крайне тяжелого состояния.
Тетя ребенка утверждает, что в данный момент находится в Керчи, чтобы оформить все необходимые документы для похорон. До тех пор забрать тела они не имееют право, как и подать документы об опеке.
"Мы точно ее удочерим. Но сейчас главное ее здоровье", – рассказала родственица девочки.
Согласно официальным данным, в результате теракта погибло только два человека. Подростка доставили в медучереждение с помощью санавиации.
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