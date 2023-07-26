"К черту Америку": турки в восторге от решения Путина

Некоторые выразили желание переехать в Россию

Читатели турецкого издания Haber7 отреагировали на новость о принятии в России закона о смене пола. Согласно решению Путина, теперь в стране запрещены любые хирургические или медикаментозные вмешательства, которые приводят к приближенной замене врожденных данных человека на другие половые признаки. Турки остались в восторге от этого закона, своими эмоциями они поделились в комментариях.

Многие выразили мнение, что на фоне активной западной пропаганды смены пола решение Путина оказалось смелым и правильным – по сути, российский лидер объявил открытую борьбу ценностям США.

"Переезжаю в Россию",

"Браво, то же самое должны сделать исламские и европейские страны, к черту Америку",

– приводит перевод комментариев телеканал "360".

Некоторые возмутились тем, что подобного закона до сих пор не было принято в самой Турции, сообщает "Свободная пресса". Они напомнили, что Россия не является мусульманской страной, но там к подобным извращениям относятся жестко. Турки, напротив, иногда даже поддерживают подобное, и с этим, считают комментаторы, нужно бороться.

Ранее о принятом в России законе высказалась актриса Лия Ахеджакова. Знаменитость поддержала представителей ЛГБТ. В итоге ее заявления обернулись новым скандалом.