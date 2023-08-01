Сергей Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий

Меру одобрил Президиум Правительства Москвы

Столичные власти решили выделить грант для того, чтобы стимулировать развитие и оказать поддержку одному из предприятий оборонной промышленности в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Градоначальник дополнительно указал, что мера была согласована во вторник, 1 августа, во время заседания Президиума Правительства Москвы.

Ранее Собянин сообщил подробности происшествия в столице. По словам мэра, в результате атаки беспилотника была повреждена одна из башен Москва-сити.