Сергей Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий

Сергей Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Меру одобрил Президиум Правительства Москвы

Столичные власти решили выделить грант для того, чтобы стимулировать развитие и оказать поддержку одному из предприятий оборонной промышленности в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Градоначальник дополнительно указал, что мера была согласована во вторник, 1 августа, во время заседания Президиума Правительства Москвы.

Ранее Собянин сообщил подробности происшествия в столице. По словам мэра, в результате атаки беспилотника была повреждена одна из башен Москва-сити.

Источник: Telegram
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