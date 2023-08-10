Медленно умирает: опубликовано новое фото изможденного Саакашвили

Медленно умирает: опубликовано новое фото изможденного Саакашвили
Фото: соцсети
Состояние политика хуже с каждым днем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает держать голодовку, которую начал после своего возвращения в страну в 2021-ом году. С мая 2022 года он находится под постоянным наблюдением врачей, поскольку состояние политика ухудшается с каждым днем.

Сейчас Саакашвили стал совершенно неузнаваем. Он по видеосвязи принял участие в судебном заседании, показав, как выглядит в последнее время. На фото, опубликованном в соцсетях, изможденный политик предстал совершенно неузнаваемым. Политик сильно похудел, осунулся и у него выпали волосы.

Врачи бьют тревогу и говорят, что лечение лишь немного замедляет негативные процессы в теле Саакашвили. На деле бывший лидер Грузии медленно умирает.

В аппарате омбудсмена Грузии со ссылкой на вердикты медиков рассказали, что у Саакашвили наблюдается снижение лейкоцитов в крови из-за проблем с костным мозгом. Динамика постепенно и стабильно ухудшается.

Власти Грузии возбудили против Саакашвили несколько уголовных дел и заочно приговорили его к трем годам лишения свободы. После тайного возвращения политика в страну его поместили под арест. Разбирательства по делу бывшего грузинского президента продолжаются.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Михаил Саакашвили похудел почти на 60 кг за время своей голодовки.

Источник: Аппарат омбудсмена Грузии ✓ Надежный источник
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