Они переживают, что это может серьезно ударить по имиджу России

Минтранс выступил с предложением отказаться в метро от обязательного дублирования надписей и названий на английском языке. Власти указали, что это добавляет лишнюю информационную нагрузку на пассажиров и не имеет особой надобности. Туроператоры уже отреагировали на инициативу, они бьют тревогу, утверждая, что это непременно отразиться не международном имидже России.

Как рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, все иностранные туристы, которые приезжают в страну, владеют английским языком.

"Я негативно отношусь к такого рода новостям. Они очень недальновидные и близорукие в плане сиюминутных политических веяний", – заявил он.

По его словам, Россия старается привлечь иностранных туристов, затрачивая на это много сил. И сейчас в страну действительно приежает много людей из дружественных стран, которые используют для общения английский язык. К примеру, граждане Индии. Мурадян отметил, что убирать международные названия означает дикриминировать других партнеров России.

Глава АТОР подчеркнул, что из-за использования английского языка "никто не продает родину". Но если такое решение будет принято, то по имиджу страну будет нанесен удар и это отпугнет туритов от приезда.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в 2021 году на некоторых станциях столичного метро отказались от дублирования остановок на английском, сославшись на уменьшение пассажиропотока из-за пандемии.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что несколько россиян застряли в Турции.