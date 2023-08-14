Туроператоры бьют тревогу из-за новой инициативы властей

Туроператоры бьют тревогу из-за новой инициативы властей
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они переживают, что это может серьезно ударить по имиджу России

Минтранс выступил с предложением отказаться в метро от обязательного дублирования надписей и названий на английском языке. Власти указали, что это добавляет лишнюю информационную нагрузку на пассажиров и не имеет особой надобности. Туроператоры уже отреагировали на инициативу, они бьют тревогу, утверждая, что это непременно отразиться не международном имидже России.

Как рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, все иностранные туристы, которые приезжают в страну, владеют английским языком. 

"Я негативно отношусь к такого рода новостям. Они очень недальновидные и близорукие в плане сиюминутных политических веяний", – заявил он.

По его словам, Россия старается привлечь иностранных туристов, затрачивая на это много сил. И сейчас в страну действительно приежает много людей из дружественных стран, которые используют для общения английский язык. К примеру, граждане Индии. Мурадян отметил, что убирать международные названия означает дикриминировать других партнеров России.

Глава АТОР подчеркнул, что из-за использования английского языка "никто не продает родину". Но если такое решение будет принято, то по имиджу страну будет нанесен удар и это отпугнет туритов от приезда. 

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в 2021 году на некоторых станциях столичного метро отказались от дублирования остановок на английском, сославшись на уменьшение пассажиропотока из-за пандемии.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что несколько россиян застряли в Турции.

Источник: Газета.ру
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