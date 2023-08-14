Пожар на Гавайях назвали самым смертоносным за последние 100 лет

Найти всех погибших пока не удалось

Бущующие пожары на Гавайях унесли жизни более 96 человек. И это еще не конец – спасателям удалось обследовать только 3% от всех сгоревших территорий, поэтому наиболее вероятно, что число жертв будет только расти.

Как передает МИР24, пожар уже считается самым смертоносным за последние 100 лет. К примеру, город Лахайна, в котором проживало около 13 тысяч человек, был полностью уничтожен.

Ранее на другом популярном курорте проихошли масштабные природные пожары. Огонь охватил турецкий Кемер.