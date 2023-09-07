Сын Медведева показался на публике: народ ахнул

Сын Медведева показался на публике: народ ахнул
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парня заметили рядом с родителем

По сложившейся традиции, российские высокопоставленные лица стараются лишний раз не впускать общественность в свою личную жизнь, предпочитая делать акцент на политической работе. Это касается и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который особо не распространяется о своем единственном сыне Илье.

Тем не менее, некоторое время назад стало известно, что 28-летний наследник политика принял решение пойти по стопам отца – он вступил в ЕР, получив свой партийный билет в 2022-ом году. В четверг, 7 сентября, он впервые показался на публике во время заседания партии вместе с отцом. Кадры были опубликованы в соцсетях.

После увиденного народ ахнул в комментариях от того, насколько парень похож внешне на Дмитрия Медведева. Известно, что Илья учился в России в МГИМО. После самостоятельно устроился на работу в частную компанию, где получал чуть больше 100 тысяч рублей в месяц. Преимущественно свой путь он строил в сфере IT.

Когда сын Медведева вступил в партию, он заявил, что намерен заниматься различными сферами общественной жизни: образованием, здравоохранением, детским спортом и "цифровой трансформацией". 

Сам зампред Совбеза о своем сыне публично говорил однажды, что Илья пытается строить свой путь самостоятельно, заниматься бизнесом, но пока особых успехов у него он не замечал.

Сейчас Дмитрий Медведев постоянно находится на первых полосах СМИ из-за своей жесткой риторики в отношении Запада. Политик не стесняется в выражениях и отпускает колкие шутки в адрес иностранных политиков.

Источник: РИА "Новости"

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