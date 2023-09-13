Отказ гидравлической системы: что грозило пассажирам Airbus A320

Отказ гидравлической системы: что грозило пассажирам Airbus A320
Фото: соцсети
Эксперты раскрыли последствия поломки

Во вторник, 12 сентября, под Новосибирском удалось экстренно посадить самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320. У судна отказала гидравлическая система, из-за чего пилот принял решение сесть не в Омске, а в новосибирском аэропорту, где длина посадочной полосы больше. Сделать этого он не смог из-за нехватки топлива, в результате производить маневр пришлось прямо посреди пшеничного поля.

Позже специалисты в отрасли и представители компании дали оценку действиям пилота. Они утверждают, что мужчина сделал все так, как было положено. Ошибки в его действиях они не видят. Эксперты рассказали, что грозило пассажирам при отказе гидравлической системы.

Бывший диспетчер Виталий Андреев пояснил, что при такой поломке посадка самолета становится крайне тяжелой задачей – выполнить ее под силу только настоящему мастеру своего дела. Ведь предсказать, как поведет себя судно практически невозможно.

"Посадка с неуправляемой стойкой шасси, которая также регулируется гидравликой, на ВПП могла бы привести к печальным последствиям", – отметил он.

Пилот Евгений Серых утверждает, что экипажу помогли погодные условия и светлое время суток. В противном случае выполнить такую посадку было бы невозможно. 

"То, что они с такой массой сели, около 100 тонн, – это чудо",

– подытожил специалист.

Ранее пассажиры самолета "Уральских авиалиний" рассказали, что происходило на борту во время посадки.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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