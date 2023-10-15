Официального заявления о произошедшем не было

Обострение ситуации на Украине повлекло за собой усиление дискуссий о необходимости использования ядерного оружия. Подобные обсуждения стали гораздо чаще встречаться в медиаполе, из-за чего граждане более настороженно относятся к этой теме.

На фоне всех разглагольствований россияне заметили "ядерный гриб" вблизи Украины. Под Таганрогом в Ростовской области люди засняли подозрительное облако, которое поднималось с полей. Фотографии опубликовали в Сети, призвав народ не паниковать.

"Ничего необычного, подумаешь, грибочек небольшой", – шутят пользователи.

Другие, впрочем, сообщили, что ничего страшного и правда не произошло – по словам очевидцев, это горит камыш. Хотя, по данным местных СМИ, сотрудники МЧС соответствующего вызова не получали.

Ранее жители Казани тоже жаловались на "ядерный гриб" в соцсетях. Однако по словам специалистов, это особое метеоявление называется "наковальней" и никакой опасности оно не несет.