Кадыров лишился соратника: мужчина умер в Москве

Кадыров лишился соратника: мужчина умер в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Названа причина смерти

Бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова и его верный соратник Альви Каримов скончался на 74-ом году жизни. Об этом сообщили местные СМИ. По предварительной версии, причиной гибели стало онкологическое заболевание.

Каримов успел поработать в РИА "Новости", "Интерфаксе", а также был помощником первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. После порядка 11 лет он представлял его сына, Размана Казырова, в качестве пресс-секретаря, напоминает телеканал "360"

По информации друзей Каримова, мужчина умер в Москве. Последние дни журналист встретил в столичной больнице. 

Где и когда состоятся похороны соратника Кадырова пока не сообщается. 

Ранее глава Чечни приезжал с официальным визитом в Москву. Он опровергнул слухи о госпитализации, проведя встречу с Владимиром Путиным.

Источник: ИА "Грозный-информ"

Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано

Люди с негодованием наблюдают за ростом "бакса"

Теряет память и не узнает друзей: что стало со звездой "Бриллиантовой руки"

Время не щадит никого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей