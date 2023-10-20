Кадыров лишился соратника: мужчина умер в Москве

Названа причина смерти

Бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова и его верный соратник Альви Каримов скончался на 74-ом году жизни. Об этом сообщили местные СМИ. По предварительной версии, причиной гибели стало онкологическое заболевание.

Каримов успел поработать в РИА "Новости", "Интерфаксе", а также был помощником первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. После порядка 11 лет он представлял его сына, Размана Казырова, в качестве пресс-секретаря, напоминает телеканал "360".

По информации друзей Каримова, мужчина умер в Москве. Последние дни журналист встретил в столичной больнице.

Где и когда состоятся похороны соратника Кадырова пока не сообщается.

Ранее глава Чечни приезжал с официальным визитом в Москву. Он опровергнул слухи о госпитализации, проведя встречу с Владимиром Путиным.