Никогда не делайте эти стрижки: будете выглядеть на 10 лет старше

Стилисты дали несколько рекомендаций, чем все можно заменить

Правильная стрижка может кардинально изменить лицо женщины, сделав его более выразительным и молодым. При грамотном подборе удается скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. Однако, по словам парикмахеров, есть три самых неудачных стрижки, которые всегда портят внешность обладательницы. Они советуют никогда их не делать, поскольку в противном случае будете выглядеть старше на 10 лет. "Утро.ру" расскажет подробнее, каких причесок лучше избегать.

1. Короткая челка с открытым лбом

Считается, что она придает игривости образу игривости и детскости. Правильно подобранная челка и правда может выглядеть хорошо, но слишком короткий формат стирает грань между ребячеством и старением. Это, напротив, дополнительно выделяет морщины на лбу и ухудшает овал лица. Заменить все можно на более длинный вариант челки-занавески.

2. Открытый лоб с пробором по центру на прямых волосах

Симметричные образы привлекают больше внимания к изъянам лица. Например, могут дополнительно выделить морщины или брыли. Боковые проборы, напротив, дают образу больше энергии и живости. А это всегда визуально убавляет возраст.

3. Слишком "лохматые" стрижки

Перебор со слоями сделает женщину гораздо старше на первый взгляд. Такие стрижки очень популярны, поскольку могут выгодно подчеркнуть достоинства лица владелицы, но вместе с тем они прибавляют возраст. Если отказаться от "лохматости" не получается, то лучше сделать выбор на большей длине.

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