Россиян предупредили о шестидневных рабочих неделях в 2024 году

За ними будут следовать длинные выходные

Согласно производственному календарю на 2024 год, россиян ожидают три недели с одним официальным выходным днем вместо двух. Все из-за решения удлинить некоторые праздничные периоды.

Так, например, шестидневка ждет всех сотрудников во время последней недели апреля – с 22 по 27 число. Придется поработать с 28 октября по 2 ноября, а также с 23 по 28 декабря. При этом после каждой шестидневной рабочей недели будут идти длинные выходные.

Эксперты напоминают, что если человеку приходится трудиться во время праздника, то работодатель должен оплачивать все, как минимум, в двойном размере. В отдельных случаях можно договориться с начальником вместо двойной оплаты предоставить другой день для отдыха.

При этом, если работа выполнялась в рамках обычной месячной нормы, то договориться на дополнительный выходной не выйдет. Правило действует в том случае, если человеку пришлось трудиться вдобавок к обычному рабочему графику.

Ранее психолог рассказал, как проще всего вернуться к регулярной работе после длинных выходных.