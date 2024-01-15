Каких пассажиров жутко боятся стюардессы

Профессионалки сразу выявляют неприятных людей

К работе стюардесс всегда приковано особое внимание. Организовать комфортные условия для многочисленных пассажиров, находясь на огромном расстоянии от земли – непростая задача. К сожалению, иногда ее существенно усложняют некоторые пассажиры. Стюардессы рассказали, каких гостей воздушного транспорта боятся до жути.



В первую очередь, речь идет о лицах, не умеющих прилично себя вести. Такие граждане нередко устраивают конфликты с другими пассажирами или с самими бортпроводниками. Естественно, вызвать сотрудников правоохранительных органов на борт бороздящего воздушные просторы самолета невозможно. Так что стюардессам приходится обходиться собственными силами.



Кроме того, бортпроводницы очень не любят беспричинных жалобщиков. Некоторые люди почему-то чувствуют себя королями на борту и позволяют себе постоянно требовать условия получше. То их не устраивает температурный режим, то еда слишком горячая или холодная, то не хватает любимых напитков.



К сожалению, вечно недовольные пассажиры нередко готовы спровоцировать конфликт, который в условиях полета может привести к серьезным негативным последствиям. Таких людей стюардессы быстро выявляют и следят за ними с особым вниманием.



К слову, ранее стало известно, почему стюардесс заставляют носить юбки.

