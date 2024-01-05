Почему стюардесс заставляют носить юбки: ответ ошеломит

Почему стюардесс заставляют носить юбки: ответ ошеломит
Фото: www.unsplash.com
Такой наряд кажется весьма неудобным, но необходим

Красавицы-стюардессы практически всегда предстают перед пассажирами в узких юбках и приталенных пиджаках. Такую одежду сложно назвать удобной. Например, в брюках значительно проще передвигаться, они не сковывают движения и повышают уровень комфорта. Несмотря на это, бортпроводницы чаще всего носят именно узкие юбки. Причина такого решения многих ошеломит.

Стоит отметить: большинство людей считают, что такая форма одежды продиктована эстетическими требованиями. Девушки в узеньких юбочках выглядят значительно привлекательнее, чем в брюках. Однако, о красоте в этом вопросе думают в последнюю очередь.

Так, оказалось, что бортпроводницам настоятельно рекомендуют носить именно юбки из-за того, что такой крой наряда обеспечивает лучшую вентиляцию. Члены экипажа носят одежду, которая сшита из специальной ткани, имеющей особую защиту от возгорания. Она плотная и тяжелая, поэтому в брюках из такого материала может быть очень жарко и неудобно.

Кроме того, важным аспектом является психологическая составляющая. Женщина в юбке и пиджаке создает ассоциацию со спокойствием и контролем. Кажется, что при такой даме ничего не может пойти не так.

К слову, ранее стало известно, как бортпроводницы отличают россиян от иностранцев на борту самолета.

Источник: Мin.news ✓ Надежный источник

Раскрыта схема Пугачевой по отбору артистов

Когда-то экс-примадонна могла позволить себе все, что угодно

Получившая пощечину Лолита отказалась от заманчивого предложения из Казани

Артистка серьезно поплатилась за скандальную вечеринку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей