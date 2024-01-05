Почему стюардесс заставляют носить юбки: ответ ошеломит

Такой наряд кажется весьма неудобным, но необходим

Красавицы-стюардессы практически всегда предстают перед пассажирами в узких юбках и приталенных пиджаках. Такую одежду сложно назвать удобной. Например, в брюках значительно проще передвигаться, они не сковывают движения и повышают уровень комфорта. Несмотря на это, бортпроводницы чаще всего носят именно узкие юбки. Причина такого решения многих ошеломит.



Стоит отметить: большинство людей считают, что такая форма одежды продиктована эстетическими требованиями. Девушки в узеньких юбочках выглядят значительно привлекательнее, чем в брюках. Однако, о красоте в этом вопросе думают в последнюю очередь.



Так, оказалось, что бортпроводницам настоятельно рекомендуют носить именно юбки из-за того, что такой крой наряда обеспечивает лучшую вентиляцию. Члены экипажа носят одежду, которая сшита из специальной ткани, имеющей особую защиту от возгорания. Она плотная и тяжелая, поэтому в брюках из такого материала может быть очень жарко и неудобно.



Кроме того, важным аспектом является психологическая составляющая. Женщина в юбке и пиджаке создает ассоциацию со спокойствием и контролем. Кажется, что при такой даме ничего не может пойти не так.



К слову, ранее стало известно, как бортпроводницы отличают россиян от иностранцев на борту самолета.

