Как стюардессы отличают россиян от иностранцев на борту самолетов

Как стюардессы отличают россиян от иностранцев на борту самолетов
Самолет. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Россияне всегда отличаются

Оказывается, большинство россиян на борту любого рейса всегда отличаются внешне. Это знают все сотрудники авиагаваней, в том числе даже неопытные стюардессы. 

Бортпроводница Марина Роскош рассказала, что русские пассажиры всегда выделяются и ведут себя так, словно пришли не на самолет, в а ресторан или ночной клуб. По ее словам, в сочетании со специфическим поведением выходит весьма неприятное комбо. Именно по поведению и внешнему виду россиян, по ее словам, видно сразу. 

"Наши люди предвкушают в полете утех и праздника живота больше, чем конечного результата перелета", – рассказала бортпроводница. 

Марина Роскош добавила, что прежде всего люди приходят в аэропорт, чтобы добраться в нудное место, а не для того, чтобы повеселиться и устроить себе отрыв. 

Впрочем, большинство жителей нашей страны продолжают использовать поезда для путешествий, ведь стоимость билетов на самолеты значительно выше. При этом русские как правило привыкли не к самому высокому уровню комфорта, в отличие от иностранцев. Поэтому жителей зарубежных стран сразу заметно именно в поездах. Ранее "Утро.ру" писало о том, что француз взвыл из-за одной особенности российских поездов. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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