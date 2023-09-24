Как стюардессы отличают россиян от иностранцев на борту самолетов

Россияне всегда отличаются

Оказывается, большинство россиян на борту любого рейса всегда отличаются внешне. Это знают все сотрудники авиагаваней, в том числе даже неопытные стюардессы.

Бортпроводница Марина Роскош рассказала, что русские пассажиры всегда выделяются и ведут себя так, словно пришли не на самолет, в а ресторан или ночной клуб. По ее словам, в сочетании со специфическим поведением выходит весьма неприятное комбо. Именно по поведению и внешнему виду россиян, по ее словам, видно сразу.

"Наши люди предвкушают в полете утех и праздника живота больше, чем конечного результата перелета", – рассказала бортпроводница.

Марина Роскош добавила, что прежде всего люди приходят в аэропорт, чтобы добраться в нудное место, а не для того, чтобы повеселиться и устроить себе отрыв.

Впрочем, большинство жителей нашей страны продолжают использовать поезда для путешествий, ведь стоимость билетов на самолеты значительно выше. При этом русские как правило привыкли не к самому высокому уровню комфорта, в отличие от иностранцев. Поэтому жителей зарубежных стран сразу заметно именно в поездах. Ранее "Утро.ру" писало о том, что француз взвыл из-за одной особенности российских поездов.