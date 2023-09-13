"Спальный скотовоз": француз взвыл из-за одной особенности российских поездов

Европейцы такого и не видели

Большинство жителей нашей страны продолжают использовать железнодорожный транспорт для того, чтобы сэкономить на путешествиях – как известно, стоимость билетов на самолеты значительно выше. Жители России с детства привыкли к не самым комфортным условиям при передвижении по железной дороге и особенно не жалуются. Однако, когда в такой транспорт попадают иностранцы, их изумлению нет предела.



Россияне с нетерпением ждут, когда будут отменены самые неудобные вагоны-плацкарты. Власти обещают разобраться с этой проблемой к 2025 году. Пока же приходится довольствоваться тем, что есть. Непередаваемые эмоции от поездки в таком поезде получил французский путешественник.



Европейский гость решил отправиться в Карелию из Москвы на поезде. Одна особенность плацкарта поразила мужчину до глубины души. Как известно, этот тип вагонов отличается от купе отсутствием дверей и каких-либо индивидуальных перегородок. В первые часы француз не мог понять, почему людей заставляют терпеть такие условия.

"Это спальный скотовоз с полками в два яруса, без разделения на купе, без дверей", – делится своими эмоциями европеец.

Впрочем, присущее нашей стране и ее жителям очарование быстро примирило француза с лишениями. Гостеприимные попутчики были рады угостить зарубежного товарища припасенной едой и напитками. В итоге француз даже посоветовал европейцам кататься именно на поездах – для того, чтобы насладиться колоритом российской жизни.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как нарушаются наши права при проезде в плацкарте.

