Пассажиров поезда с верхних полок не пустят за столики – и вот почему

Эксперты объяснили новые правила перевозок от РЖД

С 1 сентября вступили в силу новые предписания по пассажирским перевозкам в поездах Российских железных дорог. Наибольшее обсуждение вызвал пункт, который регламентирует использование столиков пассажирами верхних полок. Ранее у людей нередко возникали споры по этому поводу, в итоге компания решила внести ясность. Однако, как указывают эксперты, легче от этого не стало.

Согласно новым правилам, граждане "сверху" имеют право сидеть за столом с 7 до 10 утра, с 12 до 15 часов, а также с 19 до 20 в вечернее время, но не более получаса. В формулировках пункта есть нюанс, по которому пассажиров верхних полок все равно не пустят за столики. И вот почему.

Из раздела неясно, имеет ли при этом право человек сидеть на нижней полке, ведь "предоставить место у столика" можно трактовать по-разному, указывает "Радио 1".

"Парадокс: теми же правилами закреплено, что можно ехать только на своем месте, не претендуя на чужое. Получается, что пассажир нижней полки все же имеет право не пускать к себе соседа?", – пишет РИА "Новости".

Многие полагают, что новое правило приведет к новым спорам. Раньше подобные ситуации решали проводники, которые впускали к себе в номер пассажиров чтобы поесть, напоминает "Свободная пресса". Сейчас их наделили полномочиями выносить вердикты при возникновении схожих затруднений. Но и тут не все так однозначно.

Эксперты отмечают, что фактически наказания за отказ пускать пассажира с верхней полки нет. Поэтому кто захочет – тот и не пустит.

Ранее "Утро" писало, что новые правила перевозок от РЖД возмутили россиян.