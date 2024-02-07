Почему собак нельзя кормить сладким и соленым: ответ кинолога

Пострадать может печень животного

Среди собак довольно часто встречаются "пищевики" – так называют питомцев, которые в большей степени ориентированы на потребление пищи в своем поведении, а не, к примеру, социальной активности. Они любят абсолютно все: от мяса до тортиков. Однако кинолог Владимир Уражевский в беседе с порталом Ридлайф.ру предупредил, что кормить псов сладким и соленым нельзя.

Все дело в том, что их организм, в отличие от человеческого, не способен справиться с такой пищей. Конечно, от одного раза тяжелых последствий не будет – трудности начинаются там, где такое питание становится привычным.

Соль может приводить к проблемам с печенью и пищеварением, как и сахар. Дополнительно сладости могут разрушать зубы животных.

"Большая часть их рациона должна состоять из нежирного мяса. Также им можно давать яблоки и овощи", – посоветовал специалист.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие продукты категорически запрещено давать собакам.