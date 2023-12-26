Какими продуктами кормить собаку категорически запрещено

Забудьте о том, что питомца можно подкармливать шашлыком

Каждому хозяину хочется обеспечить своего питомца самым лучшим. И порой очень тяжело сопротивляться грустным глазам собаки, которая смотрит на вас во время трапезы. Но далеко не все человеческие продукты полезны для животных. Ветеринар Михаил Шеляков рассказала, чем кормить собаку категорически запрещено.

В первую очередь специалист порекомендовал забыть о том, что питомцу нужны углеводы – например, каши. Во время эволюции они были лишены такого компонента в пище, и их пищеварительная система переваривать такую еду не умеет.

Также не стоит кормить собаку жаренными или жирными блюдами, иначе у животного может развиться панкреатит. Запрещается давать шоколад, изюм, виноград – это может в будущем даже привести к летальному исходу. Не стоит кормить собак орехами, луком и чесноком, поскольку из-за этого они могут страдать отравлением и анемией.

"Об этом часто забывают. Например, говорят: „Ну, как моя собака могла отравиться шашлыком? Он такой вкусный“. Но там был маринад", – напомнил врач.

Цитрусовые, а также сдобу с печеньем давать собакам тоже нежелательно.

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