Тест на знание школьной программы: вы грамотный человек?

Тест на знание школьной программы: вы грамотный человек?
Фото: www.unsplash.com
Несколько вопросов помогут освежить память

Грамотность – показатель успешного, интеллектуального человека. Однако, к сожалению, школьная программа может очень быстро выветриться из головы. Даже уверенные отличники во взрослом возрасте частенько путают правила, не там ставят запятые и с ошибками пишут сложные слова.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает потратить буквально несколько минут и проверить уровень своей грамотности. Кроме того, интересные вопросы помогут освежить знания – после этого вы уже не будете допускать досадные ошибки. Предлагаем вам отвлечься от дел и пройти небольшой тест.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало необычный тест на зрительную память.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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