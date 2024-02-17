Тест на знание школьной программы: вы грамотный человек?

Несколько вопросов помогут освежить память

Грамотность – показатель успешного, интеллектуального человека. Однако, к сожалению, школьная программа может очень быстро выветриться из головы. Даже уверенные отличники во взрослом возрасте частенько путают правила, не там ставят запятые и с ошибками пишут сложные слова.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает потратить буквально несколько минут и проверить уровень своей грамотности. Кроме того, интересные вопросы помогут освежить знания – после этого вы уже не будете допускать досадные ошибки. Предлагаем вам отвлечься от дел и пройти небольшой тест.