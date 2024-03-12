Россияне смогут попасть в ЕС без биометрического паспорта

Евросоюз принял важное решение в отношении россиян
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
В некоторые страны можно будет заехать по загранпаспорту старого образца

Во второй половине 2024 года в Европе заработает новая система EES, благодаря чему наличие биометрического паспорта для россиян не станет обязательным при въезде в страны ЕС. Путешествовать по Евросоюзу можно будет по паспорту старого образца, но только после прохождения процедуры регистрации.

При первом заеде туристу потребуется сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться – полученные данные будут храниться в системе в течение трех лет, благодаря чему во время повторных заездов в этот срок не потребуется снова сдавать данные. 

Если у человека, въезжающего в ЕС, не будет при себе паспорта с чипом, это не будет означать автоматический запрет на пересечение границы. В случаях, когда турист имеет действительные проездной документ, шенгенскую визу и соответствует всем условиям для въезда, ему не будут отказывать.

При этом эксперты полагают, что нововведения вряд ли как-то повлияют на турпоток из РФ в страны ЕС в связи с уже и так большим количеством ограничений для россиян.

Ранее стало известно, что туристы из России снова смогут отдохнуть на курортах Восточно-Корейского залива.

Источник: Известия
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