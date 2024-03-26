Health: душ по утрам помогает стать более бодрым

В какое время суток правильно принимать душ
Фото: freepik.com
Специалисты пришли к выводам

Время суток, когда человек принимает душ, может оказать сильное влияние на его состояние и здоровье. Доктора и ученые изучили, когда правильно посвящать себя этой процедуре, и поделились собственными выводами.

Прием душа по утрам и правда может быть полезным. Пока человек спит, на его коже накапливаются клетки и бактерии. Также довольно часто люди могут обильно потеть во время сна, поэтому утренний душ смоет все это и поможет начать день свежим. Также процедура позволит стать более бодрым. Однако важно делать этот ритуал каждый день, чтобы он начал работать – так вырабатываются циркадные ритмы, а душ становится их маркером.

При этом хорошо на состоянии сказывается и вечернее купание. Во-первых, это помогает очистить кожу от загрязнений и не пачкать постельное белье. Во-вторых, это полезно людям с экземой, поскольку помогает избежать рецидивов.

"Точно так же, как утренний душ может быть сигналом о том, что пора просыпаться, он также может быть полезным сигналом для вашего тела вечером, что пора успокоиться", – указано в статье.

Поэтому нет особого значения, когда именно принимать душ – каждый может делать это, исходя из собственных потребностей.

Ранее "Утро.ру" делилось хитростями, благодаря которым голову можно мыть всего раз в неделю.

Источник: Health ✓ Надежный источник

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