Зачем опытные люди берут в туалет спички – хитрый лайфхак

Необычный совет спасет в неловкой ситуации

Обилие информации в интернет-пространстве многим помогло упростить жизнь. Опытные люди с большим удовольствием делятся с окружающими хитрыми советами, которые способны выручить в любой ситуации. Например, оказалось, что некоторые люди наловчились брать с собой в уборную коробок со спичками. Зачем они это делают, рассказывает "Утро.ру".



Неприятные запахи, которые появляются в туалете или другом помещении, всегда вызывают у людей негативные ассоциации, они чувствуют дискомфорт и недовольство. Именно поэтому в современном мире изобретено огромное количество разнообразных освежителей воздуха и всевозможных приспособлений с ароматизаторами.

Однако, что делать, если в туалете не поставили баночку с освежающей жидкостью? Ее отсутствие может поставить человека в очень неловкую ситуацию. Избавиться от неприятного запаха в туалете без дополнительных средств практически невозможно, при этом запах может сохраняться в небольшом помещении весьма продолжительное время.

К счастью, бывалые лайфхакеры поделились действенным советом. Они посоветовали брать с собой в общественные туалеты коробок со спичками. Достаточно зажечь несколько спичек, подержать их в помещении пару секунд, а затем выбросить в унитаз. Запах горящих спичек очень быстро нейтрализует неприятные ароматы и спасет в деликатной ситуации.

К слову, ранее стало известно, зачем хитрые хозяйки выставляют на подоконниках вазочки с солью.