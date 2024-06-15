Огромные ягоды смородины: рецепт хитрой подкормки

Напитать куст помогут подручные средства

Дачный сезон в самом разгаре, многие жители наши страны большое количество времени посвящают уходу за любимым садом. В этом вопросе всегда кстати лайфхаки от бывалых огородников. Например, одна натуральная и эффективная подкормка поможет добиться огромных ягод смородины.



Для того чтобы напитать куст, не нужны покупные удобрения. Вполне можно справиться за счет питательных веществ, которые есть в картошке. Подойдут старые клубни или простая кожура.

Картофель нужно нарезать на небольшие куски и залить горячей водой. На треть ведра потребуется примерно восемь литров воды. По происшествии 7 часов массу нужно измельчить в кашицу и можно вносить ее под кусты.

Такая питательная подкормка поможет кусту смородины набраться сил и обеспечит отличный урожай. Сочные и полезные ягоды величиной с монету точно порадуют огородника и его родных.