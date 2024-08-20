Московская молодежь отпразднует День Государственного флага народным автопробегом

В акции примут участие более 500 автомобилей

В ночь с 21 на 22 августа активисты молодежного сообщества "STOлица" отпразднуют День Государственного флага России автопробегом по Садовому кольцу. В акции примут участие более 500 автомобилей. Сбор участников начнется в 20:00 на проспекте Академика Сахарова. Каждый получит тематическую атрибутику и украсит ею свой автомобиль.

22 августа активисты подарят прохожим стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры. Встретить волонтера и получить подарок можно будет с 12:00 до 14:00 в 20 городских парках, в том числе в Парке Горького, саду "Эрмитаж", парках "Красная Пресня", "Фили" и других.



Присоединиться к колонне и проехать круг по Садовому кольцу можно по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы".

Мероприятия организует молодежное сообщество "STOлица" при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики.