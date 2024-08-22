Патриотические акции проходят в Москве в День Государственного флага

Мероприятия организованы в парках и общественных пространствах

По всей столице 22 августа проходят различные события, приуроченные к празднованию Дня государственного флага России. Среди них патриотические акции, концерты, мастер-классы, которые организовали на территориях парков, музеев и общественных пространствах города. Участие в них бесплатно.

Праздничный автопробег

Московские автолюбители в ночь на 22 августа вместе с активистами сообщества "STOлица" устроили автопробег по Садовому кольцу. Они украсили машины российским триколором, гербом столицы и прочей атрибутикой. Мероприятие началось на проспекте Академика Сахарова и завершилось после полного круга.

Участники сообщества также поздравляли москвичей и гостей города, раздавая стикерпаки и ленты-триколоры. Получить презенты можно в 20 парках Москвы, включая Парк Горького, "Фили", "Красная Пресня".

Самый большой триколор

Возле Музея Победы москвичи могут увидеть самый большой российский флаг – его площадь превышает тысячу квадратных метров. В церемонии развертывания триколора приняли участие военные, ветераны, дети и волонтеры. После в Музее прошел концерт с участием творческих коллективов со всей страны.

Концерты и мастер-классы

В Таганском парке гости смогут изготовит апликацию из перламутра, а также послушать концерт от Русской национальной творческой школы Виктора Маевского.

В зеленом театре Бабушкинского парка прозвучат патриотические песни и выступит Марат Крымов. Также там можно принять участие в активностях и получить призы.

В "Красной Пресне" дети смогут нарисовать российский флаг мелками и сделать триколор собственными руками на мастер-классе.

В "Эрмитаже" пройдет урок по живописи.

В Парке Горького можно изготовить ветряки в цветах триколора, сделать брелоки с флагом, а также собственные сумки-шоперы.

Занятия и кино под открытым небом

В Парке Горького на главной сцене молодые артисты исполнят песни о любови к родной стране. Начало в 16:00. А вечером, в 18:00 можно будет посмотреть фильм "Батальонъ" под открытым небом.