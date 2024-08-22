Патриотические акции проходят в Москве в День Государственного флага

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
По всей столице 22 августа проходят различные события, приуроченные к празднованию Дня государственного флага России. Среди них патриотические акции, концерты, мастер-классы, которые организовали на территориях парков, музеев и общественных пространствах города. Участие в них бесплатно.
Московские автолюбители в ночь на 22 августа вместе с активистами сообщества "STOлица" устроили автопробег по Садовому кольцу. Они украсили машины российским триколором, гербом столицы и прочей атрибутикой. Мероприятие началось на проспекте Академика Сахарова и завершилось после полного круга.
Участники сообщества также поздравляли москвичей и гостей города, раздавая стикерпаки и ленты-триколоры. Получить презенты можно в 20 парках Москвы, включая Парк Горького, "Фили", "Красная Пресня".
Возле Музея Победы москвичи могут увидеть самый большой российский флаг – его площадь превышает тысячу квадратных метров. В церемонии развертывания триколора приняли участие военные, ветераны, дети и волонтеры. После в Музее прошел концерт с участием творческих коллективов со всей страны.
В Парке Горького на главной сцене молодые артисты исполнят песни о любови к родной стране. Начало в 16:00. А вечером, в 18:00 можно будет посмотреть фильм "Батальонъ" под открытым небом.
Тучи над президентом сгущаются
Европейской стране приходится нелегко