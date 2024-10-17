Что обязательно нужно сделать в огороде до ноября

Что обязательно нужно сделать в огороде до ноября
Фото: unsplash.com
Дачный сезон почти подошел к концу

Октябрь – период, когда большинство огородников складывают тяпки и лопаты подальше в сарай до наступления весны. Особо садовых работ в этот месяц в большистве регионов России нет, хотя эксперты отмечают, что до наступления ноября крайне важно сделать одну манипуляцию. 

Опытные дачники до наступления заморозков обязательно укрывают ежевичные кусты, чтобы в следующем сезоне радоваться обильному урожаю. При этом крайне важно подобрать правильные сроки. Считается, если температура на градуснике стабильно держится в районе отметки от -3 до -5 градусов – пора действовать.

Если сделать это заранее, ежевика начнет процесс вегетации, но не получив необходимого солнца, станет выпревать под одеялом. В итоге там начнет развиваться грибковая инфекция, которая погубит куст. Плюс корни не будут получать достаточно кислорода.

Затягивать с процедурой тоже не стоит. Во время заморозков неокрепшие ветви попросту вымерзнут. И тогда о хорошем урожае в следующем году придется забыть.

Источник: АиФ

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