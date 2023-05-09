Путин сделал ловкий ход: как прошел Парад Победы в Москве

Текстовая трансляция главного события 9 Мая

В России отмечают День Победы. Впервые с 2020 года в праздник страну посетила сама большая делегация глав стран СНГ. Еще незадолго до события они не подтверждали свой визит, однако, как отмечают эксперты, резко изменили свою позицию после атаки беспилотника на Кремль. По мнению политолога Сергея Маркова, лидеры предприняли этот шаг не просто так – в текущей ситуации вероятность террористической атаки со стороны ВСУ минимальная. И это является ловким ходом Владимира Путина, который не позволит омрачить важное событие.

Подробности Парада Победы в Москве 9 мая 2023 года – в трансляции "Утра".

10:48 Парад победы на Красной площади завершился, воздушная часть отменена.

10:44 Пешая часть парада завершилась, на Красную площадь вышла военная техника.

10:30 Первыми по Красной площади проходят воспитанники московского военно-музыкального училища им Халилова, командует Александр Герасимов.

10:20 Глава России объявил минуту молчания.

10:15 Владимир Путин начал речь на Параде Победы с поздравления. Подробности выступления президента в материале.

10:11 В начале парада на площадь вынесли флаг России и знамя Победы. После Шойгу и Салюков начали объезд парадных расчетов войск.

10:04 Начался Парад на Красной площади. Им командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

10:00 Путин вместе с иностранными гостями прибыл на Красную площадь, поприветствовал ветеранов.