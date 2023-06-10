Токаев отказался приехать в Россию после скандала

Астана не стала называть причину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет в этом году в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Причины, почему лидер не будет присутствовать на мероприятии в этом году не раскрыли.

Вместо Токаева Россию посетят замминистра экономики Тимур Жаксылыков и вице премьер Роман Скляр.

В прошлом году выступление казахстанского лидера на форуме обернулось скандалом. Во время совместной сессии с Владимиром Путиным Токаев заявил, что Казахстан не признает суверенность республик Донбасса. К тому моменту территории уже были признаны Москвой, но их не было в составе России.

Токаев заявил, что суверенность Донбасса противоречит ключевым основам международного права, закрепленного в уставе ООН. После этого лидер подвергся неофициальной критике со стороны российской общественности.

Ранее Астана отреагировала на предложение Александра Лукашенко присоединиться к Союзному государству отказом. Также Казахстан резко нарастил экспорт нефти в обход России.