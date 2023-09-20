Расшифрован намек Путина на встрече с Ким Чен Ыном

Оба лидера преследовали собственные интересы

Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что российский лидер Владимир Путин воспользовался встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном, чтобы подать сигнал азиатским странам, которые заняли сторону Украины в конфликте. К примеру, Южной Корее. Об этом он заявил в статье для The Korea Times.

Эксперт расшифровал намек Путина, указав, что глава России воспользовался живым интересом лидера Северной Кореи к любым видам вооружения, в особенности ядерному, чтобы предостеречь другие страны. В действительности передовать оружие Ким Чен Ыну он не планировал. По крайней мере, в этот раз.

"Этими изображениями и видеоматериалами, снятыми и опубликованными Министерством обороны России, Россия пытается подать сигнал тревоги о том, что Южная Корея заплатит цену, если будет помогать Украине с оружием", – заявил аналитик.

По его словам, у Пхеньяна отсутствуют финансовые возможности закупать дорогостоящее вооружение у Москвы. При этом и Северная Корея может немногое предложить России в военном плане. Наиболее вероятная тема переговоров между Путиным и Кимом – увеличение числа трудовых мигрантов из КНДР, которые будут заниматься восстановлением пострадавших от боевых действий регионов.

Также он утверждает, что северокорейский лидер своей первой заграничной поездкой после ковида в Россию устроил провокацию против Китая. Так он хотел показать, что у страны есть и другие союзники по торговым вопросам.

Только минувшей ночью стало известно, что Ким Чен Ын вернулся назад в Северную Корею. Его путь домой длился три дня, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Во время поездки Министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил лидеру меч ручной работы с драгоценными камнями, сообщает RT.