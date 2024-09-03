Бастрыкин созвал срочное заседание из-за ситуации с мигрантами в России

Количество преступлений начало серьезно расти

Ситуация с уровнем преступности среди мигрантов в России остается неблагоприятной. Из-за этого глава СК РФ Александр Бастрыкин принял решение созвать срочное совещание с главами региональных следственных управлений.

Среди главных тем заседания – работа с преступлениями, совершенными приезжими, и отправка задержанных в зону СВО. Отчитывались перед главой СК соотрудники из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Башкирии, Саратова, Самары и Удмуртии.

Во время совещания Бастрыкин сообщил, что количество преступлений, совершенных мигрантами, в последнее время выросло втрое. Также на 12% увеличилось число тяжких правонарушений. Больше всех нарушают российские законы нелегалы.

Бастрыкин отметил, что виноваты не только мигранты, но и люди, которые сдают им жилье.

"Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо", – заявил глава СК.

При этом количество мигрантов в России в последнее время серьезно сократилось. Раньше их было около 12 млн, сейчас же показатель достигает 3,5 млн.