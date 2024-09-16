Эксперты объяснили слухи о новой мобилизации после решения Путина

Слухи о новой мобилизации в России: что говорят
Фото: АГН "Москва"
Пока для нового призыва нет причин

Владимир Путин принял решение увеличить численность российской армии – это произошло в третий раз в течение последних двух лет. С 1 декабря 2024 года она составит 2 млн 389 тыс 130 человек. Эксперты объяснили, с чем может быть связано такое решение.

Военкор Александр Коц заявил, что ему стало поступать много вопросов о возможной новой мобилизации в России. Однако ему кажется, что сейчас для нее нет причин. Более вероятно, что это связано с увеличением числа добровольцев.

"Мне кажется, чтобы произошла мобилизация, НАТО должна объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений. А штатка сейчас расширяется как раз для того, чтобы мобилизацию не объявлять", – написал он.

Депутат ГД Андрей Гурулев утверждает, что решение было принято для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения СВО, которые формируют из добровольцев.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин говорит, что увеличение численности ВС РФ связано с необходимостью защищать российские границы. 

В Минобороны пока не прокомментировали решение российского президента. В прошлый раз в ведомстве отмечали, что это решение обусловлено ростом угроз для России, "связанных со спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО".

Источник: URA.RU

Киев объяснил, зачем хочет круто испортить жизнь россиянам

Украинские власти дали разъяснения

Объявлено о двойной катастрофе ВСУ на фронте

Украинцы явно просчитались

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей