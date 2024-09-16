Эксперты объяснили слухи о новой мобилизации после решения Путина

Пока для нового призыва нет причин

Владимир Путин принял решение увеличить численность российской армии – это произошло в третий раз в течение последних двух лет. С 1 декабря 2024 года она составит 2 млн 389 тыс 130 человек. Эксперты объяснили, с чем может быть связано такое решение.

Военкор Александр Коц заявил, что ему стало поступать много вопросов о возможной новой мобилизации в России. Однако ему кажется, что сейчас для нее нет причин. Более вероятно, что это связано с увеличением числа добровольцев.

"Мне кажется, чтобы произошла мобилизация, НАТО должна объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений. А штатка сейчас расширяется как раз для того, чтобы мобилизацию не объявлять", – написал он.

Депутат ГД Андрей Гурулев утверждает, что решение было принято для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения СВО, которые формируют из добровольцев.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин говорит, что увеличение численности ВС РФ связано с необходимостью защищать российские границы.

В Минобороны пока не прокомментировали решение российского президента. В прошлый раз в ведомстве отмечали, что это решение обусловлено ростом угроз для России, "связанных со спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО".