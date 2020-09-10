Актриса получила неожиданный комментарий в ответ на фото в купальнике

В своем инстаграм-аккаунте Екатерина Климова поделилась с подписчиками видео с отдыха. На записи актриса позирует в бежевом боди-купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

На данный момент актриса находится в Турции. Она отдыхает в элитном пятизвездочном отеле. Екатерина отметила, что на курорт она приехала без младших детей, но со старшей дочерью Елизаветой Хорошиловой.

Поклонники Екатерины Климовой отметили, что для матери четверых детей у нее шикарная фигура. Пользователи Сети завалили телезвезду комплиментами.

"Идеальна", "Фантастическая женщина", "Божественная красота" – восхищенно написали комментаторы.

Были и неожиданные комментарии. Так, одна из подписчиц посоветовала актрисе больше не рожать, чтобы не потерять нынешнюю форму.

"Красавица. Если хотите сохранить фигуру то остановитесь на четверых детях. После пятой беременности я очень сильно прибавила в весе" – предупредила женщина.

Напомним, старшая дочь Елизавета появилась от первого брака Екатерины с ювелиром Ильей Хорошиловым. Вторым мужем актрисы стал Игорь Петренко. Климова подарила супругу двоих сыновей – Матвея и Корнея. Третий муж телезвезды – актер Гела Месхи. В их браке родилась дочь Белла. Однако и эти отношения закончились разводом.

Ранее Климова показала фото своей дочери на выпускном.