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Актриса Екатерина Климова на своей инстаграм-странице показала фотографии с выпускного дочери. Наследница звезды окончила 11 класс в частной школе.
Дочь актрисы Елизавета Хорошилова позировала в красивом пышном платье. На снимках рядом с ней можно увидеть не только звездную маму, но и отца Илью Хорошилова, а также других близких.
Под постом актриса выразила свои впечатления от торжества.
"Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы" – написала Екатерина Климова.
Актриса от всей души поблагодарила Ломоносовскую школу, в которой и училась дочь. Также она добавила, что теперь Лизу ждет новая, взрослая жизнь.
Комментаторы оценили шикарный наряд звездной дочери, а также пожелали ей успехов во всех начинаниях. Некоторые отметили поразительное сходство между Екатериной и Елизаветой.
"Доченька очень похожа на маму, такая же умница и красавица" – написал один из пользователей Сети.
Напомним, Екатерина Климова развелась с Ильей Хорошиловым в 2004 году. Он был первым по счету мужем актрисы. От второго мужа, актера Игоря Петренко у звезды родилось двое сыновей – Матвей и Корней. Третий брак с актером Гелой Месхи подарил Екатерине дочку Беллу. Однако год назад супруги развелись.
Ранее появилась информация о том, что Екатерина Климова сделала признание о личной жизни. Актриса намекнула, что находится в отношениях. Однако имя нового избранника она предпочла оставить в тайне.
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