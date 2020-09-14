Модель показала пикантный снимок

Ирина Шейк давно уже поразила всех своей шикарной фигурой. Однако модель не планирует останавливаться. Она продолжает удивлять пользователей Сети своими пикантными фотографиями.

На личной инстаграм-странице брюнетка поделилась с подписчиками откровенным снимком. На нем она, полностью обнаженная, стоя спиной к камере, позирует с большой рыбой в руках. На голове модели можно заметить плавательную маску.

"Ушла на рыбалку", – написала звезда на кадре в инстаграм-историях.

Автором снимка выступил популярный турецкий фотограф Мерт Алас. Он считается одним из самых востребованных фотографов в индустрии моды.

Мерт Алас также показал свою работу пользователям Сети. В адрес фотографа и модели сразу же посыпались комплименты. Комментаторы восхитились фигурой Ирины и самой идеей фотосессии.

"Мне очень нравится", – написала другая, не менее известная модель Наталья Водянова.

Напомним, Шейк родилась в Челябинской области. Ее карьера модели началась именно там. В 2004 году Ирина выиграла конкурс красоты. Там ее заметил модельный агент Гия Джикидзе. Это знакомство перевернуло жизнь обычной русской девушки. Спустя год она стала появляться на модных показах в Европе, а после и в Америке.

Ранее появилась информация о том, что звезда подиумов показала поклонникам снимок в красивом нижнем белье.