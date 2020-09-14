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Ирина Шейк давно уже поразила всех своей шикарной фигурой. Однако модель не планирует останавливаться. Она продолжает удивлять пользователей Сети своими пикантными фотографиями.
На личной инстаграм-странице брюнетка поделилась с подписчиками откровенным снимком. На нем она, полностью обнаженная, стоя спиной к камере, позирует с большой рыбой в руках. На голове модели можно заметить плавательную маску.
"Ушла на рыбалку", – написала звезда на кадре в инстаграм-историях.
Автором снимка выступил популярный турецкий фотограф Мерт Алас. Он считается одним из самых востребованных фотографов в индустрии моды.
Мерт Алас также показал свою работу пользователям Сети. В адрес фотографа и модели сразу же посыпались комплименты. Комментаторы восхитились фигурой Ирины и самой идеей фотосессии.
"Мне очень нравится", – написала другая, не менее известная модель Наталья Водянова.
Напомним, Шейк родилась в Челябинской области. Ее карьера модели началась именно там. В 2004 году Ирина выиграла конкурс красоты. Там ее заметил модельный агент Гия Джикидзе. Это знакомство перевернуло жизнь обычной русской девушки. Спустя год она стала появляться на модных показах в Европе, а после и в Америке.
Ранее появилась информация о том, что звезда подиумов показала поклонникам снимок в красивом нижнем белье.
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