Серьезная болезнь разрушила брак Прошутинской

Супруг телеведущей бросил онкобольную жену

Кира Прошутинская стала героиней программы "Судьба человека". Телеведущая и продюсер призналась, из-за чего распался брак с режиссером Анатолием Малкиным. Причиной стало ее онкологическое заболевание.

Прошутинская рассказала, что они были вместе 28 лет. Супруги занимались общим делом – в 1988 году они создали телекомпанию ATV.

В какой-то момент у Киры Александровны обнаружили рак. Ей сделали в общей сложности восемь операций. Супруг не выдержал свалившейся на него ответственности и ушел из семьи в самый сложный для жены период.

"Мне тогда очень нужна была его поддержка" – вспоминает телеведущая.

Прошутинская боялась не только смерти, но и того, что она останется инвалидом после перенесенных операций.

В итоге продюсер смогла побороть недуг и встать на ноги. Она отметила, что третий брак с Анатолием Малкиным стал для нее последним. На данный момент 75-летняя телеведущая живет в свое удовольствие и продолжает работать.

Напомним, Кира Прошутинская является соавтором многих программ на таких телеканалах, как Первый канал, РЕН ТВ, ТНТ, Россия, ТВ Центр, Культура и многих других.

Ранее появилась информация о том, что в беседе с Кирой Прошутинской Борис Корчевников рассказал о своих чувствах во время тяжелой болезни.