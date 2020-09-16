До сих пор актриса приходит в себя

Перед тем, как Елену Кондулайнен увезли в больницу, актриса сказала загадочную фразу. Худрук "Театра Луны" Сергей Проханов рассказал, что произошло в тот злополучный день.

Самочувствие Кондулайнен резко ухудшилось 24 июля. В это время актриса вместе с коллегами отмечала закрытие театрального сезона. Они праздновали в ресторане "Времена года".

Сергей Проханов рассказал, что Елена выпила немного шампанского и обронила странную фразу: "Кто мне насыпал яда?". В это время актриса пристально смотрела на худрука.

После Елене Кондулайнен стало плохо. У нее сильно заболела голова, а также нарушилась речь. Из ресторана актрису увезли на "скорой". Ее доставили в Боткинскую больницу, где и поставили точный диагноз – инсульт. Артистку поместили в палату интенсивной терапии.

Проханов поспешил уверить, что он не причастен к "отравлению" Кондулайнен. Сергей рассказал, что они состояли в приятельских отношениях. Также никто из коллег не желал зла актрисе, сообщает "СтарХит".

На данный момент Елена Кондулайнен приходит в себя. Она до сих пор находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что у Кондулайнен случилось еще одно несчастье. Находясь в Боткинской больнице, актриса сломала руку. Инцидент произошел в начале августа.